Nach Corona-Ausbruch im Altenheim: Warten auf die Impfung

Nach dem Corona-Ausbruch im Altenheim „Ste. Elisabeth am Park“ geht die Suche nach Erklärungen und Lösungen weiter.

Es begann mit zwei positiven Corona-Fällen am 12. Januar. Dann nahm die Situation im Altenheim „Ste. Elisabeth am Park“ in der Hauptstadt jedoch schnell Fahrt auf: Bis Ende Januar infizierten sich 41 von 110 Bewohnern und 40 von 120 Mitarbeitern (siehe LW von Dienstag).

Momentan ist dies der einzige Cluster in einem Alten- oder Pflegeheim ...