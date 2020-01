Nach einem Wohnungsbrand in Senningerberg stirbt am 27. Dezember ein Mann an den Folgen seiner Verletzungen. Ein junger Mann wurde in der Folge festgenommen.

Nach Brand in Senningerberg: Tatverdächtiger in U-Haft

Steve REMESCH Nach einem Wohnungsbrand in Senningerberg stirbt am 27. Dezember ein Mann an den Folgen seiner Verletzungen. Ein junger Mann wurde in der Folge festgenommen.

Die Feuerwehrleute riskierten am 26. Dezember ihr Leben, um sein Leben zu retten. Doch der 60-Jährige, den sie aus einer lichterloh brennenden Wohnung in der Rue du Golf in Senningerberg geborgen hatten, erlag einen Tag später seinen schweren Verletzungen.

Informationen des „Luxemburger Wort“ zufolge ist nach dem Brand ein junger Mann festgenommen und inhaftiert worden ...

