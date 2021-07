Häftling an Folgen seiner Verbrennungen verstorben

Vor zwei Wochen war es im Gefängnis in Schrassig zu einem Brand gekommen. Ein Insasse ist an den Folgen seiner Verletzungen gestorben.

(SH) - Am frühen Morgen des 18. Juni war es in der Haftanstalt in Schrassig zu einem Brand gekommen. Die Gefängnisverwaltung hatte noch am Vormittag mitgeteilt, dass ein Insasse in seiner Zelle Feuer gelegt hatte. Der Insasse hatte dabei schwere Verbrennungen erlitten und wurde nach einer notärztlichen Erstversorgung ins Centre des grands brûlés in Metz gebracht. Wie die Staatsanwaltschaft bestätigt, ist der 51-jährige Mann am vergangenen Mittwoch dort an der Folge seiner Verletzungen verstorben.

Ein weiterer Insasse war nach dem Brand mit einem Verdacht auf eine Rauchvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert worden, konnte dieses aber noch am selben Tag wieder verlassen. Ein weiterer Gefangener wurde vor Ort ärztlich untersucht. Zudem waren von 22 beim Brand anwesenden Gefängnismitarbeitern deren 14 wegen des Verdachts auf eine leichtere Rauchvergiftung zu weiteren Kontrollen ins Centre hospitalier Émile Mayrisch in Esch/Alzette gebracht worden.





