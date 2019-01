Um 23.10 Uhr ist in der Silvesternacht eine Wohnung in Moutfort in Brand geraten.

Nach Brand in Moutfort: Vier Menschen erleiden Rauchvergiftung

(mbb) - Um 23.10 Uhr ist in der Silvesternacht eine Wohnung in Moutfort in Brand geraten, wie der Rettungsdienst „Corps grand-ducal d'incendie et de secours“ (CGDIS) meldet. Vier Menschen wurden dabei verletzt und haben eine Rauchvergiftung erlitten. Ein größerer Einsatz war nötig: Rettungsdienste aus Moutfort, Hesperingen, Dahlem, Canach und aus der Stadt mussten einspringen.

Foto: CIS Canach