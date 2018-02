(TJ) - Der Fund einer Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg in der Nähe des Flughafens London City hatte am Montag für eine Sperrung des Airports gesorgt. Während des ganzen Montags versuchten Spezialeinheiten, die 500-Kilogramm-Bombe aus der Themse zu bergen.

Sollten die Störungen auch am Dienstag andauern, verlagert Luxair ihre Flüge in die britische Hauptstadt in den Flughafen Southend. Dies teilte die Fluggesellschaft am Montagabend mit. Für weitere Informationen steht Luxair Passenger Assistance (+352 2456-1) den betroffenen Passagieren zur Verfügung.