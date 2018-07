Der sechsjährige Junge, der am vergangenen Freitag im Freibad in Grevenmacher Opfer eines Badeunfalls wurde, ist im Krankenhaus gestorben.

Nach Badeunfall: sechsjähriger Junge tot

Der sechsjährige Junge, der am vergangenen Freitag im Freibad in Grevenmacher Opfer eines Badeunfalls wurde, ist im Krankenhaus gestorben.

(SH) - Das Kind, das am vergangenen Freitag im Freibad in Grevenmacher Opfer eines Badeunfalls wurde, ist gestorben.



Wie die Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilte, habe sich das Opfer in einem kritischen Zustand befunden, als es in die Kannerklinik transportiert wurde. Nun sei das Opfer, ein sechsjähriger Junge, verstorben.

Zeugen hatten am Freitag kurz vor 17 Uhr bemerkt, wie der Junge auf dem Grund des Nichtschwimmerbeckens lag.

Um die genauen Umstände, die zum Tod führten, herauszufinden, wurde eine Autopsie beantragt.

Es ist bereits der dritte tödliche Badeunfall in diesem Jahr. Im Baggerweiher in Remerschen sind in diesem Sommer bereits zwei Personen ertrunken.