(tom/TJ/müs) - Die Trierer Staatsanwaltschaft hat das "Verfahren wegen eines Tötungsdelikts zum Nachteil von Tanja Gräff" eingestellt. Das teilten die Ermittler bei einer Pressekonferenz am Mittwoch mit. Es gebe keine Hinweise auf ein Fremdverschulden am tödlichen Sturz der Studentin vom so genannten "Roten Felsen" in Trier im Juni 2007. "Die Spuren sind ausermittelt. Es gibt keine Hinweise auf eine Straftat, es gibt kein Motiv und auch sonst nichts, was auf eine Straftat hindeutet", sagte der leitende Oberstaatsanwalt Peter Fritzen.



Nicht einverstanden



Zu Demonstrationszwecken hat die Trierer Staatsanwaltschaft die zahlreichen Akten zu Tanja Gräff in einem Regal präsentiert.

Foto: Sarah München

Der Anwalt der Familie Gräff, Detelf Böhm, erhob nach der Pressekonferenz schwere Vorwürfe.



"Ich finde es bedauerlich, dass die Ermittlungen eingestellt wurden." Anders als Polizei und Staatsanwaltschaft ist er ist der Überzeugung, dass Tanja Gräff nicht durch einen Unfall ums Leben gekommen ist.

"Tanja lebte in gefestigten Verhältnissen", sagte er und kritisierte die Polizei und Staatsanwaltschaft: "Es wurde nicht ausreichend und in alle Richtungen ermittelt, es gibt noch viele Ansätze."



Die Ermittlungen werden erst dann wieder aufgenommen, wenn man der Staatsanwaltschaft den Täter auf einem Tablett serviert.

Dass das Verfahren irgendwann wieder aufgenommen wird, ist nicht aussichtlos. Fritzen: "Das ist natürlich möglich, wenn wir neue Hinweise oder Erkenntnisse bekommen." Böhm will das nicht glauben: "Die Ermittlungen werden erst dann wieder aufgenommen, wenn man der Staatsanwaltschaft den Täter auf einem Tablett serviert."

Tanja Gräff

Foto: Polizei Trier

"Nur schwer zu verkraften"



Für die Mutter von Tanja Gräff sei die Einstellung des Verfahrens nur schwer zu verkraften, so Böhm. "Es ist sehr schwierig für sie, weil sie vielleicht nie erfahren wird, was mit ihrer Tochter passiert ist."

Vor zehn Jahren war die damals 21-jährige Studentin spurlos verschwunden. Mit einem Großaufgebot von Polizeibeamten war die Gegend monatelang abgesucht worden - vergeblich. 2015 wurden ihre sterblichen Überreste zufällig am Fuß einer Felswand gefunden. Offenbar war die junge Frau eine Felswand von 50 Metern Höhe herabgestürzt und hatte sich dabei tödlich verletzt.