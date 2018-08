Zu einem nicht alltäglichen Unfall kam es am Freitagmorgen gegen 10 Uhr zwischen Mamer und Bartringen. Es muß mit Behinderungen gerechnet werden.

N6: Umgekippter Lastwagen blockiert Tunnel bei Mamer

(TJ) - Ein nicht alltäglicher Unfall sorgt am Freitagmorgen zwischen Bartringen und Mamer für Behinderungen und Chaos: Gegen 10 Uhr ist ein Lastwagen in der Unterführung in Höhe der Europaschule und des Mamer Lycée zur Seite gekippt. Dabei wurde der Fahrer eingeklemmt und verletzt. Ersten Informationen zufolge könnte ein nicht ordnungsgemäß gesicherter Kranausleger die Ursache für den Unfall darstellen.



Der Lastwagen blockiert beide Spuren, wodurch die Unterführung, durch die die N6 (Arelerstrooss) führt, unpassierbar ist. Wie lange der Tunnel gesperrt bleiben muss, ist nicht klar, Automobilisten wird geraten, die Unfallstelle weiträumig zu umfahren.

Foto: Steve Eastwood.