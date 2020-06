Zwischen Waldhof und Gonderingen blitzt es von kommendem Montag an bei Geschwindigkeitsübertretungen.

N11: Streckenradar ab 15. Juni in Betrieb

Steve REMESCH Zwischen Waldhof und Gonderingen blitzt es von kommendem Montag an bei Geschwindigkeitsübertretungen.

Seit Längerem war er angekündigt, Corona hat dann für etwas Verzögerung gesorgt, ab dem kommenden Montag, dem 15. Juni, wird er nun aber die Arbeit aufnehmen und dabei kein Auge zudrücken: der erste Streckenradar des Landes auf der N11 zwischen Waldhof und Gonderingen.

Das hat Mobilitätsminister François Bausch an diesem Montag, genau eine Woche vor dem Startschuss, in einer Pressekonferenz angekündigt.

Auf der dreispurigen Nationalstraße, die in den vergangenen Jahren regelmäßig Schauplatz von schweren Verkehrsunfällen war, gilt in beiden Fahrtrichtungen eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 90 km/h für Autos und 75 km/h für Lastwagen über 7,5 Tonnen, Busse und Fahrzeuge mit Anhänger.



Kontrolle auf 3,8 Kilometern Länge



Bislang gab es bereits ein Radargerät im Ortseingang von Gonderingen, das dort punktuell eine Geschwindigkeitsmessung ausgeführt hatte. Nun ist dieses umgebaut und eine zweite Messstation in Waldhof dazu gebaut worden.

Wer von kommendem Montag an auf dem insgesamt 3,8 Kilometer langen Streckenabschnitt die erlaubte Höchstgeschwindigkeit übertritt, den erwarten ein Bußgeld und bei schwerwiegenderen Übertretungen gar ein Strafverfahren vor Gericht. Die übliche Fahrzeit auf dem Abschnitt liegt übrigens bei drei Minuten.

Die Funktion des Streckenradars ist recht einfach. Ein Gerät erfasst Fahrzeug und Kennzeichen bei der Einfahrt in den überwachten Bereich, ein zweites beim Verlassen – in beiden Fahrtrichtungen.

Beim Verlassen des Streckenabschnitts wird die Durchschnittsgeschwindigkeit des Fahrzeugs gemessen. Liegt die über der erlaubten Geschwindigkeit, löst das Blitzgerät aus. Automatisch wird dann ein Bußgeldbescheid mitsamt Beweisfoto erstellt. Die Daten der Fahrzeuge, bei denen kein Verstoß festgestellt wurde, werden sofort gelöscht.

In Luxemburg sind seit 2016 automatisierte Radargeräte in Betrieb. Von anfangs zehn ist deren Zahl inzwischen auf 24 angestiegen. Zuletzt wurde nach mehreren tödlichen Unfällen an dieser Stelle ein stationärer Radar in Lehrhof auf der N12 zwischen Grosbous und Hierheck errichtet. Zudem verfügt die Polizei über fünf mobile Radareinheiten und zwei Baustellenradare.

Jeder fünfte Bußgeldbescheid aus Schieren

Spitzenreiter bei den Radargeräten ist bereits seit 2016 jener auf der N7 nahe Schieren. Jeder fünfte Bußgeldbescheid stammt von diesem Gerät – insgesamt 241.585. Jener am Ende der Autobahn A4 in Merl folgt mit 172.333.

Im Jahr 2019 wurden insgesamt 282.703 Strafbescheide ausgegeben. 272.102 führen zu einer gebührenpflichtigen Verwarnung in Höhe von 49 Euro, 10.601 zu einem Bußgeld von 145 Euro. In 2.023 Fällen erfolgte eine Strafverfolgung wegen eines Délit de grande vitesse.



Diese Fahrer waren demnach bereits erst kürzlich wegen einer hohen Geschwindigkeitsübertretung belangt worden und waren dann erneut erwischt worden, wie sie die erlaubte Höchstgeschwindigkeit um mehr als 50 Prozent überschritten hatten.



Ampelblitzer ab Dezember

In der Pressekonferenz am Montagvormittag hat Mobilitätsminister François Bausch des Weiteren angekündigt, dass im kommenden Dezember oder spätestens im Januar 2021 der erste Ampelradar an der hauptstädtischen Place de l‘Etoile in Betrieb gehen wird.

An dieser Stelle wird dann die Trambahn die Kreuzung auf dem Teilstück zwischen dem Glacisfeld und dem Boulevard Royal die Kreuzung überqueren.

Weitere Ampelradare sollen kurzfristig in Hollerich und am Schlammestee folgen.

