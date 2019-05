Bei Straßenbauarbeiten wurden die hochgefährlichen Sprengkörper entdeckt. Der Kampfmittelräumdienst der Armee war im Einsatz.

N10 gesperrt: Minen aus Zweitem Weltkrieg gefunden

(mth) - Bei Straßenarbeiten an der Landstraße N10 in Marnach wurden am Freitagmorgen zwei deutsche Panzerabwehrminen aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden.

Der Kampfmittelräumdienst der luxemburgischen Armee konnte die gefährlichen Hinterlassenschaften am späten Vormittag unschädlich machen. Die Straße war während der Bergungsarbeiten zeitweise gesperrt.