N10: Bausch legt nach

Am Wochenende hatte François Bausch infolge eines Facebook-Posts versprochen, bei der seit Jahren ausstehenden Sanierung der N10 bei Marnach endlich Nägel mit Köpfen zu machen. Nun legt er nach: 2019 soll es losgehen.

Die Botschaft der Behörde scheint klar: François Bausch macht wirklich ernst. Nachdem der Minister am Wochenende infolge eines Facebook-Posts versprochen hatte, bei den seit über zehn Jahren schleppenden Plänen zur Sanierung der maroden N 10 zwischen Marnach und Dasburg-Pont endlich Nägel mit Köpfen zu machen, folgte am Dienstagnachmittag gleich die erste offizielle Reaktion aus dem Infrastrukturministerium.

Erneuerung in zwei Phasen



In einer Pressemitteilung lässt man wissen, dass das Erneuerungsprojekt nun in zwei Arbeitsphasen unterteilt werden soll. In einer ersten Phase soll demnach noch im Laufe dieses Jahres die Instandsetzung der Straße ausgeschrieben werden, sodass Anfang 2019 die Bagger anrollen könnten.

In einer späteren Phase – und nach noch ausstehenden Studien – soll dann die Schaffung eines zusätzlichen Bauwerks folgen, das den Impakt auf den Artenschutz vor Ort minimieren soll. Informationen des „Luxemburger Wort“ zufolge, soll es sich dabei um einen Brückenbau handeln.

Der schwer lösbare Konflikt zwischen Straßensicherheits- und Naturschutzinteressen zählte laut Ministerium zuletzt denn auch zu den entscheidenden Gründen für das weitere Stocken des Dossiers. Vor einigen Wochen sei sich nun aber auf einen Kompromiss geeinigt worden.