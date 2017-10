(jag) - Mit einem neuem Dienstangebot auf der staatlichen Inernetplattform Myguichet.lu soll der Informationsaustausch zwischen Gesundheitskasse und Versicherten künftig vereinfacht werden. Seit dem 28. September bereits können die Mitglieder der CNS und der Gesundheitskasse für Gemeindeangestellte ihre Rückerstattungen online verfolgen und dokumentieren. Das Klassieren der Papierdokumente oder die lästige Suche danach hat also definitiv ein Ende.

"Es ist dies ein weiterer Schritt hin zu mehr Transparenz und einer Vereinfachung des bürokratischen Austauschs zwischen dem Staat und seinen Bürgern," so Sozialminister Romain Schneider.



Anmeldung über Myguichet



Der Versicherte muss sich über seinen elektronischen Schlüssel (Token, Smartcard oder Signing Stick) bei Myguichet anmelden. Über die Funktion "eDelivery" kann nun beantragt werden, dass sämtliche Rückerstattungsdokumente per PDF versendet werden. Die Rechnungen werden also weiterhin auf dem Postweg eingesendet, man erhält auf Wunsch aber selbst keine Briefpost mehr.



2016 wurden immerhin 2,7 Millionen solcher Dokumente an die insgesamt 800.000 Versicherten der Gesundheitskasse verschickt. Die Ersparnis an Zeit und Material ist also beträchtlich.

Neben der Möglichkeit, die Rückerstattung per PDF-Dokument zu erhalten, kann man auf dem gleichen Wege eine provisorische Sozialversicherungskarte beantragen. Auch eine Bescheinigung über die Mitgliedschaft in der Gesundheitskasse kann hier angefragt werden. Möglich ist auch ein Blick auf die eigenen Personenangaben.



Die Originaldokumente können auf diese Weise nicht mehr verloren gehen, zudem können problemlos Kopien für Zusatzversicherungen, die "Caisse médico complémentaire mutualiste" CMCM oder für die Steuererklärung erstellt werden.