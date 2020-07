Seit vergangenem Samstag ist die App mybooks.lu zugänglich. Dort können Schüler nun ihre kostenlosen Schulbücher für die Rentrée 2020/2021 bestellen.

mybooks.lu: Schulbücher-App ist nun online

Seit vergangenem Samstag (25.Juli) ist die Anwendung app.mybooks.lu für Schüler der Sekundarstufe zugänglich. Über diese können die Jugendlichen ihre Lehrbücher für das Schuljahr 2020/2021 auswählen. Danach müssen sie das kostenlose Lernmaterial nur noch in einer Buchhandlungen abholen.

Kostenlose Schulbücher für alle Die kostenlose Bildung wird ausgebaut. Schüler der Sekundarklassen und der Berufsausbildung müssen deshalb ab dieser Rentrée nicht mehr für die obligatorischen Bücher zahlen.

Seit Beginn des Schuljahres 2018/2019 sind jegliche Schulbücher für Schüler der Sekundarstufe und der Berufsausbildung hierzulande kostenlos. Um einen nachhaltigen und verantwortungsvollen Umgang mit Lehrbüchern zu fördern, erhalten Schüler, die gebrauchte Lehrbücher verwenden, einen Gutschein im Wert von 50 Prozent des Kaufpreises eines neuen Buchs. Mit diesem Gutschein können die Jugendlichen dann in einer am myBooks-Programm teilnehmenden Buchhandlung jegliche Art von Büchern kaufen. Die in diesem Jahr ausgeteilten Gutscheine sind noch bis zum 30. Juni 2021 gültig.

Wer genau kann davon profitieren?

Die Lehrbücher sind kostenlos für die Schüler aus:

dem Enseignement secondaire classique und général.

der Berufsausbildung.

der europäischen und internationalen Klassen (International Baccalaureate, bac européen, A-Level) an öffentlichen Schulen.

den privaten Lyzeen, die die Lehrpläne der öffentlichen Sekundarschulen applizieren.

Wie es funktioniert?

Die Schüler des Enseignement secondaire classique und général sowie jene aus der Berufsausbildung können, dank eines personalisierten und sicheren Zugriffs, die Anwendung app.mybooks.lu auf ihrem Computer, Smartphone oder Tablet nutzen.

Die Schüler der Classes de la voie de préparation, de Classes d’accueil, der CLIJA-Klassen sowie jene aus den europäischen und internationalen Klassen erhalten ihre Lehrbücher sofort an ihrer Schule.

