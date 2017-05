(nas) - Sie ist ein besonderer Gast, der zuletzt vor 70 Jahren das Land besuchte und demnach mit viel Spannung erwartet wurde: die Pilgerstatue Unserer Lieben Frau von Fátima. Umso emotionaler war denn auch der Empfang gestern Nachmittag am Flughafen Findel, als die Muttergottesstatue u. a. von Erzbischof Jean-Claude Hollerich empfangen wurde.

Zuvor war sie im Flugzeug als Kabinenpassagier und in Begleitung von Abbé Ricardo Monteiro aus Junglinster, der Ettelbrücker Pastoralassistentin Sara Ferreira und Schwester Perpetua von der „Congrégation de Notre-Dame de Fátima“ nach Luxemburg angereist.



Glauben, Geschichte und Kultur

Eine Ruhepause war den Reisenden nach dem Flug jedoch nicht gegönnt. Vom Flughafen aus ging es nämlich direkt weiter in die Kirche in Cents. Während die Statue heute in einem Kleinbus nach Clerf weiterreist, wird sie pünktlich zur 50. Fátima-Prozession in Wiltz ankommen. Ab dann wird die Pilgerstatue bis zum 25. Juni fast täglich in einer anderen Pfarrei Station machen.



Mit ihrer Ankunft in der Hauptstadt am 24. Juni werden neben der Verehrung des Gnadenbilds auch die Kultur und die Geschichte der Erscheinung Marias anno 1917 in den Fokus gerückt. Damit soll einerseits das Bewusstsein für die Geschichte des Landes bei den portugiesischen Mitbürgern gestärkt werden und andererseits wolle man durch das innergemeinschaftliche Projekt sämtliche Bürger aller Nationen rund um Maria versammeln, gab Erzbischof Jean-Claude Hollerich gestern zu verstehen.



Die Statue, die in den kommenden Wochen durch das Land reisen wird, ist übrigens die 13. und jüngste Replik der Originalstatue, die sich dauerhaft in Fátima befindet. Sie wurde am 4. März 2015 geweiht und ist u. a. bereits nach Kanada ausgeliehen worden. Die restlichen zwölf Repliken sind derzeit in der ganzen Welt, wie beispielsweise in Brasilien Venezuela, Panama, Spanien und Italien unterwegs.



Das Programm in den kommenden Wochen:



Bis zum 25. Juni wird die Statue Unserer Lieben Frau von Fátima in folgenden Pfarreien Station machen:



Dienstag: Abtei in Clerf

24.und 25. Mai: Wiltz

26. Mai: Wilwerdingen

27. und 28. Mai: Mersch



29. und 30. Mai: Bissen

31. Mai: Fels und Medernach

1. Juni: Fels und Ernzen

2. Juni: Petingen

3. Juni: Differdingen

4. Juni: Esch/Alzette

5. Juni: Düdelingen

6. Juni: Bettemburg

7. Juni: Bridel

8. Juni: Steinfort

9. Juni: Neudorf

10. Juni: Befort, Girsterklaus und Echternach

11. Juni: Grevenmacher, Schengen und Remich

12. Juni: Bad Mondorf

13. Juni: Niederanven, Contern und Sandweiler

14. Juni: Remich

15. Juni: Schrassig (Gefängnis)

16. Juni: Vianden

17. Juni: Diekirch

18. Juni: Ettelbrück

19. Juni: Ettelbrück und Schieren

20. Juni: Ettelbrück

21. Juni: Ettelbrück, Diekirch und Gilsdorf

24. und 25. Juni: Luxemburg- Stadt (Bonneweg, Kathedrale und Sacré-Cœur-Kirche)