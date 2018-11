Nancy Pierson wurde am Montag in Arlon verurteilt. Sie hatte ihrem Sohn Drogen ins Gefängnis geschmuggelt. Dieser verbüßt eine lebenslange Haftstrafe wegen Mordes.

Mutter von Jérémy Pierson wegen Drogenschmuggels verurteilt

(dho) - Nancy Pierson, die Mutter des wegen Mordes an Béatrice Berlaimont verurteilten Jérémy Pierson, wurde am Montag vor Gericht in Arlon zu einer Geldstrafe und einer Haftstrafe auf Bewährung verurteilt.



Ihr war der Prozess Ende Oktober gemacht worden, da sie ihrem Sohn während ihrer Visiten große Mengen Cannabis ins Gefängnis geschmuggelt hatte. Wie nun am Montag die Online-Zeitung sudinfo.be berichtet, habe sie die Drogen in ihrer Kleidung versteckt. Dies hatte funktioniert, bis die Gefängniswärter etwa 100 Gramm Haschisch in ihrem Büstenhalter fanden.



Das Gericht hat die Frau nun zu einer zweijährigen Haftstrafe und 1.000 Euro Strafe verurteilt. Die Gesamtstrafe wurde für eine Dauer von drei Jahren zur Bewährung ausgesetzt.