Mutter von Jérémy Pierson vor Gericht

Nancy Pierson wird beschuldigt, ihrem Sohn Drogen ins Gefängnis geschmuggelt zu haben. Ihr Sohn, der wegen Mordes verurteilt wurde, habe ihr leid getan, so ihre Rechtfertigung.

(dho) - Im Februar war Jérémy Pierson zu einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe für den Mord an der 14-jährigen Béatrice Berlaimont verurteilt worden. Acht Monate später steht nun seine Mutter in Arlon vor Gericht, wie lavenir.net am Dienstag berichtet.



Nancy Pierson wird vorgeworfen, ihrem Sohn während ihrer Visiten Cannabis ins Gefängnis geschmuggelt zu haben ...