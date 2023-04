Die Tat spielte sich während einer Zugfahrt von Luxemburg-Stadt nach Petingen ab. Der Täter flüchtete zunächst und wurde später gestellt.

Sexuelle Belästigung

Mutmaßlicher Zug-Grabscher festgenommen

Die Tat spielte sich während einer Zugfahrt von Luxemburg-Stadt nach Petingen ab. Der Täter flüchtete zunächst und wurde später gestellt.

(MS) – Die Polizei hat am Mittwochnachmittag einen Mann wegen dringenden Tatverdachts festgenommen. Er wird beschuldigt, eine Minderjährige unsittlich berührt zu haben. Die Tat hatte sich während einer Zugfahrt von Luxemburg-Stadt nach Petingen abgespielt.

Nachdem sich das Opfer bei Ankunft am Escher Bahnhof vor dem Mann in Sicherheit bringen konnte, war dieser von einer weiteren Person in der Nähe des Bahnhofs gestoppt worden. Dem Tatverdächtigen gelang es jedoch, sich zu befreien.

Danach flüchtete der Mann in Richtung Boulevard J.F. Kennedy. Dort konnte er schließlich von einem Sicherheitsbeamten des Bahnhofs gestellt und anschließend an die Polizei übergeben werden.



