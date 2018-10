Er soll seine Partnerin geschlagen und vergewaltigt haben, streitet jedoch alles ab. Dennoch muss sich ein 30-jähriger Mann nun vor Gericht verantworten. Am Donnerstag wird das Opfer aussagen.

Mutmaßlicher Vergewaltiger vor Gericht

(SH) - Als eine 29-jährige Frau im Juni vergangenen Jahres in die Notaufnahme gebracht wird, weist sie schwere Verletzungen auf. Erst als ihr Partner das Zimmer verlässt, vertraut sie sich dem Pflegepersonal an und erzählt, dass sie von dem Mann in einer Wohnung festgehalten worden war. Dort soll sie mehrfach vergewaltigt und geschlagen worden sein. Auch sollen ihr Drogen verabreicht worden sein. Ihr Partner muss sich nun vor Gericht verantworten.

Das Paar, eigentlich wohnhaft in Liège, befand sich zu diesem Zeitpunkt bereits seit einigen Tagen in Luxemburg und hatte bereits die Aufmerksamkeit von mehreren Personen auf sich gezogen, als es auf dem Parkplatz einer Tankstelle in Bonneweg im Wagen übernachtet hatte. Ein Kunde der Tankstelle erinnert sich daran, gesehen zu haben, wie der Mann der Frau einen Faustschlag verpasste. Einer Mitarbeiterin ist eine verängstigte Frau im Gedächtnis geblieben, die dem Mann hörig war, Verletzungen im Gesicht aufwies und ohne Schuhe unterwegs war.

Von Schlägen wollte der Angeklagte bei seiner Vernehmung nichts wissen. Die Verletzungen seiner Freundin seien vielmehr darauf zurückzuführen, dass die Frau in der Treppe gestürzt sei. Auch eine Vergewaltigung soll es nicht gegeben haben, nur einvernehmlichen Geschlechtsverkehr.

Opfer rudert zurück



Die Frau ruderte im Oktober 2017 zurück. Sie habe die Verletzungen bei einem Sturz aus dem Wagen erlitten. Erst am Donnerstag wird sie vor Gericht – und unter Eid – als Zeugin aussagen. Der Vertreter der Staatsanwaltschaft hatte hierzu Bedenken geäußert, da die Frau im Falle einer Falschaussage als Zeugin vor der Kriminalkammer einen Gesetzesverstoß begeht. Er wies daraufhin, dass der Mann noch aus der Untersuchungshaft Kontakt zur Frau gesucht hatte.

Den Gerichtsmedizinern zufolge deutet nur ein Teil der Verletzungen auf einen Sturz hin. Andere Blessuren seien hingegen durch eine stumpfe Gewalteinwirkung – sprich Schläge – zu erklären. Zudem seien die Verfärbungen der Hämatome unterschiedlich gewesen, sodass davon auszugehen sei, dass es zu mehreren Vorfällen gekommen sei.