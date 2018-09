Mutmaßlicher Taschendieb gesucht

Die Polizei sucht nach einem Mann, der im Mai mit einer gestohlenen Bankkarte Geld abheben wollte.

(mth) - Die Polizei veröffentlichte am Freitagmorgen einen Zeugenaufruf. Gesucht wird ein Mann, der verdächtigt wird, am vergangenen 20. Mai 2018 an einem Geldautomaten in Petingen eine Bankkarte entwendet und anschließend an einem Geldautomaten in Bascharage Bargeldabhebungen getätigt zu haben.

Alle zweckdienlichen Informationen über die Person respektive über ihren Aufenthaltsort sind an die Polizeidienststelle in Petingen zu übermitteln, unter der Telefonnummer 24 45 62 00.