Mutmaßlicher Täter nach gewaltsamem Diebstahl festgenommen

In Esch/Alzette wurde am Sonntagnachmittag ein Mann überfallen und bestohlen. Ein mutmaßlicher Täter konnte festgenommen werden.

(SH) - Ein Mann hatte sich am Sonntagnachmittag auf der Terrasse eines Lokals in Esch/Alzette in ein Gespräch verwickeln lassen und den zwei Unbekannten Getränke bezahlt. Diese forderten den Mann in der Folge auf, sie in eine andere Gaststätte zu begleiten.

Im Durchgang von der Place St Michel zur Rue St. Vincent warfen die beiden Männer ihr Opfer dann aber zu Boden, durchsuchten ihn nach Wertgegenständen und entwendeten seine Brieftasche.

Das Opfer wurde bei dem Sturz leicht verletzt.

Da kurz nach dem Diebstahl eine Zahlung mit der gestohlenen Bankkarte getätigt worden war, standen den Polizeibeamten bei der Fahndung Bilder der Überwachungskameras zur Verfügung. Einer der mutmaßlichen Täter konnte demnach kurze Zeit später angetroffen und immobilisiert werden.

Die Staatsanwaltschaft ordnete die Festnahme an. Der Mann wurde dem Untersuchungsrichter vorgeführt.

