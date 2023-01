Der Mann, der am Freitag einen Angreifer bei einem Fußballtraining der Jeunesse Esch tödlich verletzte, muss sich wegen Totschlages verantworten.

Messerangriff in Esch/Alzette

22-jähriger Mann wegen Totschlags beschuldigt

Jean-Philippe SCHMIT Der Mann, der am Freitag einen Angreifer bei einem Fußballtraining der Jeunesse Esch tödlich verletzte, muss sich wegen Totschlages verantworten.

Der Vorfall am Freitag hatte nicht lange gedauert. Nach dem aktuellen Kenntnisstand war ein 25-jähriger Mann mit zwei Messern auf mehrere Spieler und Trainer der Jeunesse Esch losgestürmt, als die Gruppe der 12- bis 13-Jährigen trainierte.

„Nach ersten Erkenntnissen der Ermittlungen hatte der Mann mehrere Spieler und Trainer verbal angegriffen und auch versucht, sie körperlich anzugreifen“, so eine Mitteilung der Staatsanwaltschaft. Er schaffte es aber nicht, sein Vorhaben umzusetzen, weil er von Umstehenden daran gehindert wurde.

Toter bei Messerstecherei auf dem Trainingsgelände der Jeunesse

„Er hatte sich dann losgerissen und ist geflüchtet“, sagt Marc Theisen, der Präsident der Jeunesse Esch und betont, dass er sich zu dem Moment nicht auf dem Fußballplatz aufhielt und die Geschehnisse nur vom Hörensagen kennt.

Wie es dann weiterging, geht aus der Pressemitteilung hervor: „In der Folge gelang es mehreren Personen auf dem Spielfeld, den 25-jährigen Mann zu verfolgen und ihn festzuhalten“, so die Staatsanwaltschaft, die betont, dass der Angreifer zu diesem Zeitpunkt keine Gefahr mehr darstellte. Er hatte seine Messer weggeworfen.

Den Ermittlungen zufolge nahm eine der Personen, die den Angreifer überwältigt hatten, dann eines der Messer an sich, versetzte dem ursprünglichen Angreifer mehrere Stiche und verletzte ihn auch mit einem Stein. Der mutmaßliche Angreifer wurde dabei verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Dort wurde er notoperiert, die Ärzte konnten sein Leben jedoch nicht retten. Der 25-jährige Mann erlag am Samstagmorgen seinen Verletzungen. Die Gerüchte, es hätte sich um ein Herzinfarkt gehandelt, haben sich nicht bestätigt.

Der mutmaßliche Täter - ein 22-jähriger Mann - wurde daraufhin festgenommen und am Samstag dem Untersuchungsrichter in Luxemburg vorgeführt. Gegen den Mann wird nun wegen Totschlags ermittelt. Der Untersuchungsrichter erließ einen Haftbefehl, der Tatverdächtige wurde in die Haftanstalt Sassenheim verlegt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern noch an.

Unterstützung für die Zeugen

„Der mutmaßliche Aggressor steht in keiner Verbindung mit dem Fußballclub“, sagt Marc Theisen. Es könnte sein, dass er den Trainer, den er angreifen wollte, aus einem anderen Umfeld kenne, doch sicher sei er sich nicht. Der Vorfall hätte auch an einem anderen Ort passieren können. Er verstehe auch nicht, dass der Mann sich das Training der ganz jungen Fußballer herausgesucht hatte, „um eine private Fehde auszufechten“.

Die Kinder, die zum Fußballtraining kamen, hatten den Vorfall zum Teil miterlebt. „Kein Kind wurde bedroht“, erklärt der Präsident. Die Eltern hätten schnell reagiert und seien mit ihren Kindern in die Umkleideräume geflüchtet. Trotzdem habe der Club sofort Hilfe angefragt. „Die Groupe de support psychologique des CGDIS war schon am Samstag vor Ort und hat die Zeugen betreut“, sagt Marc Theisen.

Der Präsident kann sich nicht erklären, was in dem 25-Jährigen vorgegangen war, als er auf die Fußballspieler losstürmte. „Ich habe im Moment mehr offene Fragen, als ich beantworten kann“, sagt er. Das Wichtigste im Moment sei, dass die Kinder, die die Tat miterleben mussten, keine bleibenden Schäden nehmen würden.

