Mutmaßlicher Täter aus Niederkorn in Untersuchungshaft

Der Mann, der verdächtigt wird, am Montag in Niederkorn zwei Menschen erschossen zu haben, befindet sich derzeit in Untersuchungshaft.

(SH) – Zwei Menschen waren am Montagvormittag in Niederkorn auf offener Straße erschossen worden. Wie die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilt, wurde der 74-jährige mutmaßliche Täter am Dienstag der zuständigen Untersuchungsrichterin vorgeführt. Diese entschied erwartungsgemäß, den Mann in Untersuchungshaft unterbringen zu lassen, dies wegen des Tatvorwurfs des Mordes, subsidiarisch des Totschlags sowie wegen Verstößen gegen das Waffengesetz.

Wie die Staatsanwaltschaft betont, gilt für den Mann die Unschuldsvermutung, bis ein rechtskräftiges Urteil vorliegt. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen Nachbarn des getöteten Ehepaares. Zu den Hintergründen der Tat liegen derzeit keine gesicherten Erkenntnisse vor.

