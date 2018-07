Ein Mann, der seit April wegen eines Vorfalls im Bahnhofsviertel gesucht wurde, konnte vergangene Woche in Metz gefasst werden.

Mutmaßlicher Messerstecher gefasst

Ein Mann, der seit April wegen eines Vorfalls im Bahnhofsviertel gesucht wurde, konnte vergangene Woche in Metz gefasst werden.

(mth) - Die französische Polizei hat einen Mann gefasst, der wegen einer Messerstecherei am 11. April in Luxemburg gesucht wurde. In der Rue Glesener im hauptstädtischen Bahnhofsviertel war ein Mann schwer verletzt worden, der mutmaßliche Angreifer war nach der Tat geflüchtet.

Die Abteilung Criminalité Générale der Kriminalpolizei war anschließend von der Staatsanwaltschaft mit der Weiterführung der Ermittlungen beauftragt worden. Ein Untersuchungsrichter stellte zudem auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen europäischen Haftbefehl aus.

Am vergangenen Donnerstag, dem 5. Juli konnte die Kriminalpolizei in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei Metz den Gesuchten ausfindig machen und in Frankreich festnehmen.