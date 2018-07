Der Mann, der am 15 Juli wahrscheinlich in einem Streit einen anderen Mann in Esch/Alzette mit einem Messer schwer am Rücken verletzt hatte, konnte festgenommen werden.

Mutmaßlicher Messerstecher festgenommen

(TJ) - Der Mann, der am 15 Juli wahrscheinlich in einem Streit einen anderen Mann in Esch/Alzette mit einem Messer so schwer am Rücken verletzt hatte, dass dieser ins Krankenhaus eingeliefert werden musste, konnte festgenommen werden. Die Auseinandersetzung war vor einem Lokal in der Avenue de la Gare aus dem Ruder gelaufen, gleich mehrere Streithähne waren aneinander geraten und hatten sich tätlich angegriffen ...