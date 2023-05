Ein 41-jähriger Mann wird verdächtigt, das Feuer gelegt zu haben. Er wurde ins Strafvollzugszentrum nach Sassenheim gebracht.

Brand in Mehrfamilienhaus

Mutmaßlicher Brandstifter von Grundhof wurde festgenommen

Gegen 22.30 Uhr wurde am Mittwochabend ein Großbrand in der Rue de Beaufort in Grundhof beim CGDIS gemeldet. Eine Person musste aus den Flammen befreit werden, drei Personen wurden in ein Krankenhaus gebracht. 60 Feuerwehrleute waren die ganze Nacht im Einsatz, sie konnten jedoch nicht verhindern, dass das Dach mitsamt Dachstuhl komplett zerstört wurde.



„Ich hörte die Menschen im Flur schreien“ Nach einem Großbrand in einem Mehrfamilienhaus in Grundhof sind die Wohnungen auf längere Zeit unbewohnbar. Die Mieter suchen nach einer Bleibe.

Nach dem Brand nahm die Kriminalpolizei Ermittlungen auf. „Gleich zu Beginn gab es Hinweise, die auf Brandstiftung hindeuten“, schreibt die Staatsanwaltschaft in einer Pressemitteilung. Den Ermittlern sei es gelungen, einen Tatverdächtigen zu identifizieren. „Der 41-jährige Mann wurde festgenommen und der Untersuchungsrichterin in Diekirch vorgeführt“, so die Staatsanwaltschaft.

Die Untersuchungsrichterin habe den Verdächtigen wegen Brandstiftung angeklagt. Er sei nach seiner Vernehmung in Untersuchungshaft im Strafvollzugszentrum in Sassenheim untergebracht worden.

