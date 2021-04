Anfang Mai 2020 brannte es in einem Restaurant in Luxemburg-Stadt. In Deutschland konnte ein Verdächtiger ausfindig gemacht werden.

Mutmaßlicher Brandstifter an Luxemburg ausgeliefert

Maximilian RICHARD Anfang Mai 2020 brannte es in einem Restaurant in Luxemburg-Stadt. In Deutschland konnte ein Verdächtiger ausfindig gemacht werden.

Bereits am vergangenen Donnerstag hat die Bundespolizei Trier einen 32-jährigen Mann an die Strafermittlungsbehörden des Großherzogtums ausgeliefert. Gegen den Mann war ein europäischer Haftbefehl erlassen worden. Ihm wird vorgeworfen, am 7. Mai 2020 in einem Restaurant in Luxemburg-Stadt ein Feuer gelegt zu haben.

Der Brand war damals im hinteren Teil des Gebäudes ausgebrochen - zu einem Zeitpunkt, als sich mehrere Personen in dem Restaurant aufhielten. Ein Großaufgebot von Feuerwehrleuten konnte den Brand unter Kontrolle bringen. Der Verdacht der Brandstiftung bestand offenbar bereits früh. Kurz nach dem Vorfall hatte die Polizei einen Zeugenaufruf veröffentlicht.

Eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft betont auf Nachfrage, dass die Ermittlungen in dem Fall noch nicht abgeschlossen sind. Weitere Einzelheiten sind demnach nicht bekannt.

