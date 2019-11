Das Hofmarschallamt leitet rechtliche Schritte gegen eine Stiftung ein, die im Namen des Erbgroßherzogs Spenden einsammeln wollte.

Mutmaßlicher Betrug: "Stiftung" wirbt mit Erbgroßherzog

(jt) - Das Hofmarschallamt warnt vor Spenden an die "Jean Joseph Marie Foundation". Die offenbar fiktive Stiftung habe unerlaubterweise den Namen von Erbgroßherzog Guillaume verwendet, um Spenden anzuwerben. "Seine Königliche Hoheit Prinz Guillaume möchte darauf hinweisen, dass er keine Verbindung zu dieser Stiftung hat", heißt es am Mittwoch in einem Communiqué des Hofmarschallamts.

Der Hof warnt davor, Gelder an diese "Stiftung" zu schicken und kündigt rechtliche Schritte an. Unter anderem seien im Namen des Erbgroßherzogs E-Mail-Einladungen für ein Charity-Event im April 2020 verschickt worden.

Mutmaßliche Betrugsmasche

Die Polizei bestätigt am Donnerstag auf LW-Nachfrage, dass in diesem Zusammenhang eine Anzeige eingereicht wurde. Bei der "Jean Joseph Marie Foundation" handelt es sich mutmaßlich um Betrügerei. Die Vorgehensweise der Täter sei der Polizei bekannt: Mit prominenten Namen werde versucht, Menschen zu täuschen und ihnen Spenden für angebliche Charity-Aktionen herauszulocken. Wem solche dubiosen Websites auffallen, solle dies an die Behörde melden.

Auf der Website der angeblichen "Jean Joseph Marie Foundation" – die Bezeichnung verweist auf die Mittelnamen des Erbgroßherzogs – sind weder eine genaue Adresse noch eine Telefonnummer zu finden. Die englischsprachigen Texte auf der Seite strotzen zudem vor Rechtschreibfehlern. Einige Fotos dürften von anderen Websites stammen. Laut Selbstbeschreibung soll die Stiftung 2017 in Luxemburg-Stadt auf Initiative des Prinzen Guillaume gegründet worden sein. Die Organisation behauptet, mehr als 15 Millionen Flüchtlingen und Vertriebenen in 23 Ländern geholfen zu haben.