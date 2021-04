Als Beamte am Donnerstag an der Haustür eines mutmaßlichen Benzindiebs anklopften, schlug ihnen ein starker Cannabisgeruch entgegen.

Mutmaßlicher Benzindieb wird mit Drogen erwischt

(SC) - Am Donnerstag konnte die Polizei nach einem Benzindiebstahl an einer Tankstelle gegen 22 Uhr den Fahrzeugeigentümer als mutmaßlichen Täter ermitteln. Eine Überprüfung ergab, dass der Mann noch bis 2023 einem Fahrverbot unterliegt und das Fahrzeug bereits seit Ende 2020 nicht mehr ordnungsgemäß angemeldet ist.

Als die Beamten an der Wohnadresse des Verdächtigen vorstellig wurden, schlug ihnen ein starker Cannabisgeruch aus der Wohnung entgegen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde das Auto beschlagnahmt und eine Hausdurchsuchung im Rahmen der Drogengesetzgebung durchgeführt.

Die Wohnungsdurchsuchung trug Früchte: Die Beamten fanden Ecstasy und FMP-Pillen, geringe Mengen an Kokain, Speed, Ketamin und Lsd, sowie mehrere kleine Verpackungstüten und andere Drogenutensilien. Ein Teil der Drogen sollten allerdings einem anwesenden Besucher gehören. Dieser trug zudem noch 24 Gramm Marihuana und geringe Mengen Haschisch bei sich. Ein weiterer Besucher hatte acht Gramm Speed dabei. Die Drogen wurden beschlagnahmt und gegen die drei Personen wurde Strafanzeige gestellt.

Mutmaßlicher Dealer in Wiltz festgenommen

Bereits am Mittwochabend war den Beamten in Wiltz die Beschlagnahmung mehrerer Drogen gelungen. Gegen 19.20 Uhr hielt eine Polizeistreife einen Wagen an, der trotz Einfahrtverbot in die Rue Eisknippchen eingebogen war. Als die Beamten den Fahrer und die zwei anderen Insassen zur Rede stellten, kam ihnen der Geruch von Cannabis aus dem Wageninneren entgegen. Während der Körperdurchsuchung versuchte ein der Mitfahrer zu flüchten. Die Flucht misslang und die Beamten machten eine Gripptüte mit zirka 200 Gramm Marihuana und zwei Mobiltelefone bei ihm ausfindig.

Die Staatsanwaltschaft ordnete die Festnahme des Mannes an, woraufhin er am Donnerstag dem Untersuchungsrichter vorgestellt wurde. Eine anschließende Hausdurchsuchung verlief positiv - die Beamten fanden laut Polizeibericht „eine Vielzahl an kleinen Verpackungstüten und Drogenutensilien.“

Ein weiterer Mitfahrer hatte nur eine geringe Menge an Marihuana bei sich. Eine Durchsuchung des Autos brachte Pfefferspray und einen Grinder ans Licht. Es wurden Strafanzeigen erstellt.

