(str) - „Der Beschuldigte legt ein Verhalten an den Tag, das typisch für Missbrauchstäter ist, er versucht dem Opfer die Schuld zuzuschieben“, unterstrich der Vertreter der Generalstaatsanwaltschaft Marc Harpes am Dienstag zum Auftakt des Berufungsprozesses um die mutmaßliche Vergewaltigung eines 14-Jährigen bei einem Messdienerausflug nach Taizé (F) im November 2008.



In erster Instanz habe das Gericht festgehalten, dass es durch die aktive Rolle des Minderjährigen wohl ein implizites Einvernehmen zu sexuellen Handlungen gegeben habe und unter anderem damit den Freispruch des damaligen Pfarrers von Belair begründet.

Implizites Einvernehmen?



Schließlich habe es keine direkte Aufforderung zum Oralsex gegeben. Zudem sei der 14-Jährige sich seiner Homosexualität bewusst gewesen und er habe immer noch seinen Bruder, der im gleichen Haus übernachtet habe, um Hilfe bitten können.



Für den Generalanwalt wurde bei der Urteilsbegründung in erster Instanz allerdings der Kontext, in dem es zu sexuellen Handlungen kam, außer Acht gelassen. Der Minderjährige habe in dieser Situation davon ausgehen müssen, dass sexuelle Handlungen erwünscht seien.



Außenseiter als Opfer



Zudem habe er, der als schüchtern und sehr zurückhaltend beschrieben worden sei, sich einem Mann von damals fast 52 Jahren nicht widersetzen können. Er habe sich als Außenseiter und ohne Freunde alleine in einem Zimmer mit dem Pfarrer befunden, den er verehrt habe und der offensichtlich ein sexuelles Interesse an dem Junge gehabt habe.



Der Erwachsene hätte niemals mit einem 14-Jährigen das Zimmer in der Herberge, geschweige denn das Bett teilen dürfen. Er hätte nicht nackt aus der Dusche kommen, den Jungen nicht küssen und schon gar keine sexuellen Handlungen mit diesem vollziehen dürfen.



"Kind von Situation überfordert"



Der Junge sei von der Situation überfordert gewesen und habe sich nicht wehren können. Der Beschuldigte hingegen habe, um sein eigenes sexuelles Verlangen zu befriedigen, ein 14-jähriges Kind, noch dazu das jüngste aus der Reisegruppe, missbraucht, so Generalanwalt Marc Harpes.



Der Beschuldigte habe zu keinem Zeitpunkt versucht, die sexuellen Handlungen zu verhindern und dabei lediglich die Befürchtung geäußert, der einmalige Vorfall könne öffentlich bekannt werden, betonte der Ankläger.



Deshalb forderte er dann auch eine Haftstrafe von fünf Jahren für den Angeklagten. Eine Entscheidung über einen möglichen Strafaufschub überlasse er der Weisheit des Richtergremiums.



Staatsanwaltschaft in der Kritik



Der Verteidiger des Beschuldigten zeigte sich am Dienstag schockiert darüber, dass die Staatsanwaltschaft bereits nach vier Stunden in Berufung gegangen sei. Anstatt sich sachlich mit der Urteilsbegründung auseinanderzusetzen, sei hier aus der Emotion, wohl aus Rachegelüsten, gehandelt worden. Anwalt Me Gaston Vogel wird sein Plädoyer am Freitagnachmittag fortsetzen und dabei weiter auf die Vorwürfe gegen den Angeklagten eingehen.