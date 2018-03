Nach einer Verfolgungsjagd, einer Schießerei und einer Geiselnahme ist es der französischen Polizei in der Nacht zum Mittwoch gelungen, vier des Raubüberfalls in der Rue Philippe II dringend tatverdächtige Männer festzunehmen.

Mutmaßliche Uhren-Räuber nach Schießerei und Geiselnahme gefasst

Steve Remesch

Bei ihrer Rückkehr wurden sie bereits erwartet: Nach dem Überfall am Dienstagvormittag auf ein Uhrengeschäft in der hauptstädtischen Rue Philippe II hat die "Anti-Gang"-Einheit der Kriminalpolizei aus Lyon in der Nacht zum Mittwoch einen Wagen auf einer Autobahn im Département du Rhône ins Visier genommen. Doch ein gegen 3 Uhr an der Mautstelle in Limas geplanter Zugriff schlug fehl.

Luxusuhren im Visier

Den Tätern gelang zunächst die Flucht. Aus ihrem Wagen nahmen sie, wie unter anderem "Le Progrès" berichtet, die Polizei mit Handfeuer- und Kriegswaffen unter Dauerfeuer. Dann suchten sie Unterschlupf in einem Wohnviertel in Villefranche-sur-Saône. Berichten zufolge drangen sie in ein Wohnhaus ein, in dem sie eine Familie als Geiseln nahmen.



Spezialeinheiten der Polizei stürmten bereits wenige Minuten später das Gebäude, befreiten die Geiseln und überwältigten die Täter. Zwei der Räuber wurden bei Schusswechseln mit der Polizei verletzt.



Es ist davon auszugehen, dass die Polizei die Tätergruppe bereits längere Zeit unter Beobachtung hielt und es so zu der schnellen Festnahme kommen konnte. Mindestens zwei der Verdächtigen sollen bereits wegen schwerer Straftaten vorbestraft sein.



Der französischen Presse ist auch zu entnehmen, dass die Räuber beim Überfall in der Luxemburger Oberstadt Uhren und Schmuck im Wert von über einer Million Euro erbeutet haben sollen.