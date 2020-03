Die Polizei konnte am Dienstag zwei Männer stellen, denen vorgeworfen wird, in ein Haus in Hüncheringen einbrechen zu wollen.

Mutmaßliche Einbrecher festgenommen

Die Polizei konnte am Dienstag zwei Männer stellen, denen vorgeworfen wird, in ein Haus in Hüncheringen einbrechen zu wollen.

Nach einem versuchten Einbruch, der am Dienstagmorgen gegen 10.00 Uhr in ein Einfamilienhaus in der rue de la Résistance in Hüncheringen erfolgte, konnten zwei Tatverdächtige festgenommen werden.

Zwei unbekannte Männer, die auffällige Bauarbeiterkleidung trugen, hatten das Privatgelände eines Einfamilienhauses betreten und versuchten sich mittels Aufhebeln eines Fensters Zutritt ins Hausinnere zu verschaffen.

Sie wurden jedoch bei ihrem Vorhaben gestört und flüchteten anschließend mit einem Auto mit französischen Kennzeichen in unbekannte Richtung.

Das Fahrzeug konnte in Steinbrücken gestoppt und die Männer gestellt werden. Gelegentlich der Ermittlungen wurden beide eindeutig als Tatverdächtige zum vorangegangen Einbruchsversuch identifiziert. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Festnahme der Männer an.

Das Fahrzeug war weder versichert noch ordnungsgemäß zugelassen. Der Untersuchungsrichter erließ Haftbefehl.