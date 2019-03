Mutmaßliche Brandstiftung: Ziegen sterben in brennendem Stall

Remerschen: Serie von Brandstiftungen eskaliert

Gleich zweimal hat ein Brandstifter an diesem Wochenende Feuer am Jugendhaus in Remerschen gelegt. Beim ersten Versuch befanden sich noch Menschen im Gebäude, die die Flammen jedoch rechtzeitig bemerkten. Am Sonntag hatte der Brandstifter allerdings freie Hand.