Weihnachtsgazettchen

Mut zum Hässlichen

Nora SCHLOESSER

Meist erstrahlen sie in knalligem Rot oder grellem Tannengrün, kommen mit Schneeflocken, Rentieren oder Schwedenmuster daher und beinhalten flauschige und glitzernde Elemente. Manchmal sind in den Stoff sogar Glöckchen oder Lichter eingeflochten und oftmals ziert das Ganze noch ein flacher Spruch. Die Rede ist von sogenannten „Ugly Christmas Sweaters“, also hässlichen Weihnachtspullovern.

Ich weiß nicht mehr, wann genau der Trend dieser eher geschmacklosen Überzieher aus Strick und Wolle in Luxemburg angefangen hat. Ich erinnere mich allerdings noch recht gut daran, wie in meinem Freundes- und Bekanntenkreis immer mehr solcher Pullover aufgetaucht sind. Ja, selbst kleine Partys und gemütliche vorweihnachtliche Abende standen unter dem Motto „Ugly Christmas Sweater“. Schrecklich!

Auch wenn ich mich lange Zeit mit allen Mitteln gegen diese Modebewegung wehrte, nahezu als Grinch abgetan wurde - dabei mag ich die Vorweihnachtszeit eigentlich -, kam ich schließlich nicht um einen hässlichen Weihnachtspulli herum.

„Hanging around till christmas“ (dt. „Abhängen bis Weihnachten“) und darüber ein auf den Kopf gedrehtes Rentier mit einer flauschigen roten Nase: Mein „Ugly Christmas Sweater“ macht weder nervige Glockengeräusche, noch hat er eine bunte Lichterkette integriert. Dafür strotzt er nur so vor geistloser Witzelei. Die langen Ärmel mit den vielen kleinen, weißen Punkten auf dem bordeauxfarbenen Strick runden den Pullover ab.

Und siehe da: Obwohl es mich immer wieder ein klein wenig Überwindung kostet, diesen Pulli anzuziehen und ich ihn vermutlich nur ein- oder zweimal im Jahr trage, habe ich meinen „Ugly Christmas Sweater“ lieben gelernt. Ich kann es also kaum erwarten, mir bei Kaminfeuer und erwärmender Käseraclette in meinem kratzenden, hässlichen Weihnachtspulli einen abzuschwitzen.

Hier finden Sie die gesammelten Gazettchen-Kolumnen.



