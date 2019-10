Am Samstag und Sonntag fand zu Ehren des Klassiker-Autos das internationale Mustang Treffen in Bad Mondorf statt. Hier einige Eindrücke:

Mustang-Meeting: Dem Kult-Sportwagen zu Ehren

(LuWo) - Seit 55 Jahren ist der Ford Mustang ein Verkaufsrenner. Es ist eigentlich die einzige Automarke, die seit 1964 ohne Unterbrechung unter demselben Namen hergestellt wird.

Am Samstag und Sonntag fand zu Ehren des Klassiker-Autos das internationale Mustang Treffen in Bad Mondorf statt. Hier einige Eindrücke in Bildern:

18 Jan Petter Weber war mit seinem Mustang Fast Back 1967 aus Norwegen angereist. Foto: Lucien WOLFF

Jan Petter Weber war mit seinem Mustang Fast Back 1967 aus Norwegen angereist. Foto: Lucien WOLFF Roush Stage 3+ mit 575 PS Baujahr 2014 das einzige noch in Frankreich bestehende Modell. Foto: Lucien WOLFF

Die Tatsache, dass im August 2018 der 10 Millionste Sportwagen in Dearnborn (Michigan) vom Fließband lief, bezeugt die Popularität dieser sogenannten Stilikone auf Rädern, die auch in Luxemburg zahlreiche Anhänger hat.

Das traditionelle Treffen

So wurde 1990 der Vintage Mustang Club of Luxembourg ins Leben gerufen. Dieser veranstaltet regelmäßig ein internationales Mustang Treffen. Ein erstes Meeting fand 1994 auf dem Good Year Rundkurs in Colmar Berg statt.

Nach Bettemburg, Bad Mondorf und Ettelbrück wurde in diesem Jahr der Ortskern des Thermalbades Mondorf zum Treffpunkt-Ort der Ford Mustang Besitzer.

Vater des Ford Mustang ist tot Lee Iacocca galt nicht nur als einer der Väter des legendären Ford Mustang, dem visionären Manager wird auch die Rettung von Chrysler zugute gehalten.

Bei strahlendem Herbstwetter kamen auch am Sonntag zahlreiche Besucher zum Mustang Meeting nach Bad Mondorf. Bis zum frühen Nachmittag wurden auf den Parkplätzen neben dem Gemeindehaus 300 in Reih und Glied aufgestellte Mustangs aus Belgien, Deutschland, Frankreich und Luxemburg gezählt.

Jan Petter Weber kam eigens aus Norwegen, um dem luxemburgischen Publikum sein Fastback Modell Baujahr 1967 vorzustellen. Ein Einwohner aus dem benachbarten Thionville ist stolz darauf, den einzigen noch in Frankreich existierenden Roush Stage 3+ Mustang aus dem Jahre 2014 zu besitzen. Darüber hinaus gab es eine Vielzahl an schnittigen Modellen sowohl aus der Gründerzeit als auch aus rezenteren Baujahren.

Das nächste internationale Mustang Meeting ist für den 10. und 11. Oktober 2020 geplant und soll ebenfalls in Bad Mondorf stattfinden. Dann feiert der Vintage Mustang Club sein 30. Jubiläum.