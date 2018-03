Auch in diesem Jahr verfehlte das Wasserfest in Esch/Sauer seine Anziehungskraft nicht. Mehrere hundert Besucher beteiligten sich an vielen interessanten Aktivitäten.

Lokales 20

Musik vom Glas und mehr

Nico Muller Auch in diesem Jahr verfehlte das Wasserfest in Esch/Sauer seine Anziehungskraft nicht. Mehrere hundert Besucher beteiligten sich an vielen interessanten Aktivitäten.

Ein paar hundert Besucher wurden am Sonntag beim mittlerweile bereits 6. Wasserfest des Naturparks Oewersauer in Esch/Sauer gezählt. Erneut standen viele interessante Aktivitäten für Erwachsene, aber auch für Kinder und Jugendliche auf dem Programm.

20 Foto: Nico Muller

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Foto: Nico Muller Foto: Nico Muller Foto: Nico Muller Foto: Nico Muller Foto: Nico Muller Foto: Nico Muller Foto: Nico Muller Foto: Nico Muller Foto: Nico Muller Foto: Nico Muller Foto: Nico Muller Foto: Nico Muller Foto: Nico Muller Foto: Nico Muller Foto: Nico Muller Foto: Nico Muller Foto: Nico Muller Foto: Nico Muller Foto: Nico Muller Foto: Nico Muller

Ein Highlight in diesem Jahr war der Workshop Glasmusik zum Mitmachen. Daneben machte vor allem den Kindern das Bauen von Flößen mit anschließendem Floßrennen auf der Sauer Spaß. Des Weiteren standen Besichtigungen der Sebes-Wasseraufbereitungsanlage sowie der biologischen Kläranlage in Heiderscheidergrund, lehrreiche Experimente und Ateliers unter anderem zum Thema Pestiziden auf dem Programm.