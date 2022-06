Das „Koll in Aktioun" begeistert am Pfingstwochenende erneut viele Zuschauer.

„Koll an Aktioun" in Obermartelingen

Musik und Kultur auf dem Schiefergrubenareal

(SH/ela) - Bereits zum siebten Mal steht das stillgelegte Schiefergrubenareal in Obermartelingen an diesem Wochenende ganz im Zeichen des „Koll an Aktioun“.

Das Festival bietet ein Animationsprogramm für die ganze Familie. So findet neben diversen Musikacts auch ein Creator Market statt, auf dem lokale Künstler die Möglichkeit haben, ihre selbst hergestellten Produkte zu präsentieren und auch zu verkaufen.

In diesem Jahr wird auch die Artists Support Ukraine Foundation auf dem „Koll an Aktioun“ vertreten sein, die zum Ziel hat, ukrainische Kunstschaffende zu unterstützen. Für weitere Unterhaltung sorgen unter anderem Straßenkünstler, eine Kunstausstellung, interaktive Workshops sowie die Besichtigung der alten Schiefergrube. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Das Festival ist am Sonntag von 12 bis 1 Uhr zugänglich. Weitere Informationen sowie das ganze Programm finden Sie hier.



