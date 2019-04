Ein Bild von der Arbeit auf einem modernen Bauernhof können sich am Wochenende Jung und Alt auf dem "Bauerenhaff an der Stad" machen.

Muh und Mäh zu Füßen der Gëlle Fra

Rita RUPPERT Ein Bild von der Arbeit auf einem modernen Bauernhof können sich am Wochenende Jung und Alt auf dem "Bauerenhaff an der Stad" machen.

Wenn der Konsument nicht zum Bauern kommt, dann geht der Bauer halt zum Konsumenten: Auf dieser Idee fußt der "Bauerenhaff an der Stad", der am Wochenende rund um die Gëlle Fra in der Oberstadt über die Bühne geht.



Jung und Alt haben hier die Gelegenheit, sich inmitten der Hauptstadt ein Bild von der Arbeit der Landwirte zu machen. Für manches Kind wird es das erste Mal sein, dass es eine Kuh, ein Schaf oder eine Ziege streicheln oder den Hühnern beim Scharren nach Regenwürmern zusehen kann.

Mit dieser Initiative will die Vereinigung “Lëtzebuerger Landjugend a Jongbaueren" den Konsumenten die Arbeit der Landwirte näher bringen und mit ihnen ins Gespräch kommen.

10 Ein tierisches Erlebnis: Bei der Gëlle Fra dreht sich am Samstag und am Sonntag alles um den Bauernhof. Fotos: Guy Jallay

Sowohl am Samstag als auch am Sonntag wird Show-Cooking geboten. Amtierende Politiker und Kandidaten für die Europawahlen binden sich die Schürze um und bereiten ein Menü aus regionalen Produkten zu.



Der "Bauerenhaff an der Stad" ist auch am Sonntag zwischen 10 und 18 Uhr ein lohnendes Ausflugsziel.