Unterwegs in Luxemburg: Die Muerbelsmillen in Pfaffenthal gibt Einblicke in ihre Vergangenheit und zieht nicht nur Senfliebhaber an.

Muerbelsmillen: Geschichte und Tradition vereint

(lb) - Die Unterstadt Luxemburgs hat viel zu bieten. Dies ist Anwohnern und Touristen jedoch nicht immer bewusst. Beispielsweise stehen am Ufer der Alzette das Nationalmuseum für Naturgeschichte und die Abtei Neumünster, um nur diese beiden zu nennen. Auch die Muerbelsmillen, in der früher Senf hergestellt wurde, ist nicht weit entfernt. Von der Oberstadt aus gelangt man unter anderem mit dem Panoramalift hinunter ins Dällchen ...