Im Schlasswee in Münsbach stand am Freitagnachmittag das Dach eines Mehrfamilienhauses in Flammen.

Lokales 4

Münsbach: Dach eines Mehrfamilienhauses in Flammen

Maximilian RICHARD Im Schlasswee in Münsbach stand am Freitagnachmittag das Dach eines Mehrfamilienhauses in Flammen.

Im Schlasswee in Münsbach hat am Freitagnachmittag gegen 16.30 Uhr das Dach eines Mehrfamilienhauses gebrannt. Wie der CGDIS Niederanven/Schüttringen am Freitagabend in den sozialen Medien mitteilte, sei das Feuer auf der Dachterrasse ausgebrochen und habe sich von da über die Isolierfassade auf das Dach ausgebreitet.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

4 Foto: Claude Calmes

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Foto: Claude Calmes Foto: Lex Kleren Foto: Claude Calmes Foto: Claude Calmes

Die Einsatzkräfte gingen den Brand von zwei Seiten an - über eine Leiter verschaffte sich eine erste Feuerwehrgruppe Zugang zur Terrasse und begann mit den Löscharbeiten, während eine zweite Gruppe, ausgestattet mit schwerem Atemschutzgerät, den Brand von Innen bekämpfte.

So gelang es den Einsatzkräften, das Feuer rasch unter Kontrolle zu bringen. Der Brand war nach rund einer Stunde gelöscht.

Rettungskräfte aus Luxemburg-Stadt, Mensdorf, Niederanven und Lintgen waren im Einsatz. Es wurde niemand verletzt, es entstand allerdings ein hoher Sachschaden.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.