Neue Broschüre

Müllerthal stellt sich als Freizeitregion vor

Volker BINGENHEIMER Kanu, Mountainbike und Klettern: Freizeitsportler haben in der Ferienregion Müllerthal viele Möglichkeiten. Eine neue Broschüre präsentiert Ausflugstipps.

Das Müllerthal hat eine Menge an Freizeitbeschäftigungen zu bieten. Selbst Einheimische sind manchmal überrascht, welche schönen Ecken es zu entdecken gibt. Das regionale Tourismusbüro Müllerthal hat nun zum Beginn der Hauptsaison eine Broschüre herausgegeben, die die Attraktionen der Region zusammenfasst.

Das 120 Seiten starke Heft ist aufgeteilt in die Bereiche Wandern, Fahrrad, Aktivurlaub, Kultur, Natur und regionale Produkte. Der Leser erfährt darin zum Beispiel, wie er sich bei den vielen Wanderwegen im Müllerthal von gemütlich bis sportlich einen Überblick verschafft – und dass man bei matschigen Waldwegen und felsigem Untergrund auf geeignetes Schuhwerk achten sollte. Vorgestellt wird auch das grenzüberschreitende Wegenetz des „NaturWanderpark delux“. Die Wege im deutsch-luxemburgischen Grenzgebiet sind in beide Richtungen markiert und können als sportliche Tagestour oder als gemütliche Zwei-Tages-Tour erwandert werden.

Sportlich oder gemütlich

Für Radfahrer jedweder Couleur, vom Rennradler über den Mountainbiker bis zum Familienausflug auf Rädern, bietet das Müllerthal viele Möglichkeiten. Touristen brauchen ihr eigenes Rad nicht unbedingt mitzubringen, sondern können sich an eine der zwölf Verleihstationen wenden. Die Leihfahrräder dürfen übrigens an einer anderen Station zurückgegeben werden.

Selbst für Kinder auf dem Mountainbike hat sich die Region etwas einfallen lassen: In Bech gibt es einen 1,6 Kilometer langen Mountainbike-Parcours für Kinder im Alter von vier bis zehn Jahren (Ausgangspunkt: Becher Gare). Jugendliche und junge Erwachsene können sich im Bike Park am Echternacher See mit seinen vielen Trainings-Elementen und der Pumptrack-Strecke austoben.

Die Region lädt mit der Sauer und dem Echternacher See zu mehreren Wassersportarten ein. Auf dem See und vor der Staustufe in Rosport können Besucher Stand-Up-Paddling-Boards ausleihen und sich in dieser Trendsportart versuchen. Auch Kanufahren oder Wasserski sind auf der Sauer möglich. Angler werden auf den beiden Gewässern so manchen lohnenden Fischzug machen.

Landschaftliche Highlights

Europaweit bekannt ist das Müllerthal natürlich für seine Felsenlandschaft. Highlights wie der Schießentümpel, die Kallektuffquell und die Höhle Huel Lee sind zu jeder Jahreszeit einen Ausflug wert.

Die Broschüre ist in vier Sprachen verfasst und in den mittlerweile neun Tourist-Infos der Region erhältlich. Außerdem können Touristen sie im Shop auf www.mullerthal.lu bestellen.

