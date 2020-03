Im Trierer Hafen im Stadtteil Ehrang ist am Mittwoch gegen 13:30 Uhr ein Feuer in einer Lagerhalle des regionalen Abfallentsorgers ART ausgebrochen.

Müllentsorgung: Großbrand im Trierer Hafen

Im Trierer Hafen im Stadtteil Ehrang ist am Mittwoch gegen 13:30 Uhr ein Feuer in einer Lagerhalle des regionalen Abfallentsorgers ART ausgebrochen.

(SC) - Beim Abfallentsorger ART im Trierer Stadtteil Ehrang ist am Mittwochmittag gegen 13.30 Uhr in einer Lagerhalle ein Großbrand ausgebrochen. Die Feuerwehr sei mit einem Großaufgebot vor Ort, so der "Trierische Volksfreund". Die Ursache des Feuers ist bisher noch nicht bekannt.

Foto: A.R.T

Auf dem betroffenen Gelände sortiere der Abfallzweckverband der Region Trier unter anderem Wertstoffe aus dem Kunststoffabfall. Ob es Verletzte gibt, sei noch nicht geklärt, so der "Trierische Volksfreund".

Die aufsteigenden Rauchschwaden sind im Gebiet der Stadt Trier weitläufig zu sehen. Die Polizei hat in dem Zusammenhang eine Warnung an die Anwohner in der Umgebung herausgegeben, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Derzeit brennt eine Lagerhalle im Ehranger Hafen. Dadurch gibt es eine starke Rauchentwicklung. Die Anwohner werden vorsorglich gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. #Brand #Feuer #Trier #Ehrang — Polizei Trier (@PolizeiTrier) March 25, 2020





Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.