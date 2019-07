Wild verstreute Abfallhaufen und überquellende Müllcontainer: Am Obersauerstausee haben Besucher deutliche Spuren hinterlassen.

Müllberge am Stausee

Für viele mag ein Ausflug an den Obersauerstausee an hochsommerlichen Tagen ein traumhaftes Erlebnis sein. Die Bilder, die die Gemeinde Esch/Sauer derzeit auf Facebook von den Hinterlassenschaften des vergangenen Wochenendes an den Badeufern bei Insenborn zeigt, regen allerdings eher zum Grübeln als zum Träumen ein.



Wild verstreute Abfallhaufen und überquellende Müllcontainer zeugen offenbar nicht nur von der Respektlosigkeit mancher „Naturgenießer“, sondern vor allem auch vom schieren Ausmaß der Abfallmengen, die eine konsumverwöhnte Gesellschaft heutzutage an einen Badesee zu schleppen vermag. „Dem Problem ist nicht nur mit mehr Müllcontainern zu begegnen“, meint denn auch Schöffe Franco Pereira, der auf Nachfrage des „Luxemburger Wort“ zudem auf die seit Jahren laufenden Bemühungen in der Region verweist, um der Problematik Herr zu werden.

In Sachen Sensibilisierung und Kontrolle seien die Gemeinden aber auch auf zusätzliche Unterstützung des Staates angewiesen, meint er. Und wohl auch ganz einfach auf das Gewissen der Gäste, beginnt eine umweltbewusstere Zukunft letzten Endes doch stets vor der eigenen Haustür.