Müll am Our-Ufer: "Keine Gefahr für Boden und Wasser"

John LAMBERTY Ende April hatten Bilder illegal entsorgten Schrotts an der Our zwischen Untereisenbach und Stolzemburg für Unmut gesorgt. Der Unrat soll weg, sei aber keine akute Gefahr für Boden oder Gewässer gewesen, so Umweltministerin Dieschbourg.

Als Ende April Bilder von illegal entsorgtem Schrott und Reststoffen auf einer Wiese entlang der Our zwischen Untereisenbach und Stolzemburg in den sozialen Medien und der Presse kursierten, war bei so manchem Beobachter der Ärger groß. Nicht nur, da ein solcher Vorfall gerade einer Naturpark-Region schlecht zu Gesicht steht, sondern auch weil man rund um die Ortschaft Gemünd (D) auf deutscher wie auf luxemburgischer Seite schon seit Jahren mit dem ausufernden Sammelplatz eines lokalen Altstoffhändlers hadert.

Bedauerlich, nicht bedrohlich

Ist die Situation auch bedauerlich, so doch nicht akut bedrohlich, wie nun Umweltministerin Carole Dieschbourg (Déi Gréng) in ihrer Antwort auf eine entsprechende parlamentarische Anfrage des Abgeordneten André Bauler (DP) meint. Die bei einer umgehend erfolgten Kontrolle der Natur- und Forstverwaltung festgestellte Lage, gebe nicht wirklich Anlass von einer „décharge“ zu sprechen, so Dieschbourg.

Entgegen der Fotos, die in der Presse zu sehen gewesen seien und wohl teils vom deutschen Our-Ufer stammten, seien auf luxemburgischer Seite vor allem vier ausrangierte landwirtschaftliche Maschinen und Blechteile einer abgerissenen Scheune konstatiert worden sowie kleinere Quantitäten anderer Abfällen – von alten Reifen über leere Kanister bis hin zu einem Kühlschrank –, die jedoch vermutlich von Drittpersonen dort entsorgt worden seien.

"Vor allem Sperrmüll"

Da es sich also im Wesentlichen um Sperrmüll handele und aufgrund des Geländeniveaus vor Ort keine direkte Verschmutzungsgefahr für die Our oder den Erdboden bestehe, sei zu diesem Zeitpunkt keine chemische Untersuchung des Standorts vorgesehen, so Dieschbourg.

Das Grundstück an der N10 zwischen Untereisenbach und Stolzemburg war bereits zuvor des Öfteren zur Entsorgung von Reststoffen genutzt worden - wie dieses Foto aus dem vergangenen Jahr zeigt. Foto: John Lamberty/LW-Archiv

Dennoch seien die Eigentümer des Grundstücks von der Naturverwaltung und dem Umweltamt zur Räumung der Abfälle bis Ende Mai aufgerufen worden, während eine eingeleitete Untersuchung die Verantwortlichen für die illegale Müllentsorgung ausfindig machen soll, was ohne Zeugen allerdings keine große Aussicht auf Erfolg habe.

Ferner weist die Umweltministerin darauf hin, dass die Natur- und Forstverwaltung sehr wohl bereits in der Vergangenheit Kontrollen vor Ort durchgeführt habe. Da das Privatgrundstück aber Personen mit Wohnsitz in Deutschland gehöre, seien die Eingriffsmöglichkeiten der Verwaltung leider sehr beschränkt.

