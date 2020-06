Am Dienstagmorgen kam es in Mühlenbach in der Hauptstadt zu einem tragischen Zwischenfall: Trotz des schnellen Einsatzes der Polizei nahm sich ein Mann in seiner Wohnung das Leben.

Mühlenbach: Verschanzte Person nimmt sich mit Schusswaffe das Leben

Am Dienstagmorgen kam es in Mühlenbach in der Hauptstadt zu einem tragischen Zwischenfall: Trotz des schnellen Einsatzes der Polizei nahm sich ein Mann in seiner Wohnung das Leben.

(rc) - Am Dienstag gegen 10.15 Uhr musste die Polizei zu einem Großeinsatz nach Mühlenbach in die Hauptstadt ausrücken. Dort ereignete sich später ein tragischer Zwischenfall: Ein Mann nahm sich in seiner Wohnung mit einer Waffe das Leben.

Der Einwohner aus Luxemburg-Mühlenbach hatte laut Polizei mehrmals geäußert, sich das Leben nehmen zu wollen. Dann soll er sich mit einer Schusswaffe in seiner Wohnung verschanzt haben. Rund um den betroffenen Wohnblock waren Polizeibeamten aus Luxemburg-Stadt, die Spezialeinheit und die Hundestaffel im Einsatz. Hinzu kamen der Polizeihubschrauber sowie ein Notarzt und Rettungskräfte.

Trotz mehrerer Vermittlungsgespräche konnten die Polizeikräfte den Mann nicht von seinem Vorhaben abhalten. Er verstarb noch am Einsatzort. Wie die Polizei weiter bekannt gibt, kamen keine weiteren Personen zu Schaden. Die Staatsanwaltschaft wurde eingeschaltet. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Wenn Sie selbst depressiv sind, Selbstmord-Gedanken haben, kontaktieren Sie bitte umgehend den Notruf 112. Unter der Rufnummer 45 45 45 des Dienstes SOS Détresse erhalten Sie täglich - von 11.00 Uhr bis 23.00 Uhr, am Freitag und Samstag auch nachts von 23.00 Uhr bis 3.00 Uhr - Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können. Weitere Informationen unter: www.prevention-suicide.lu

