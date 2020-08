MS Princesse Marie-Astrid: Im Aufwind nach der Flaute

Für das beliebte Moselschiff bedeutete die Corona-Krise einen tiefen Einschnitt. Doch langsam erreicht man wieder ruhigeres Fahrwasser.

Wellness hat bekanntlich einen Namen: Mondorf. Auch für das wohl bekannteste Schiff des Landes, die MS Princesse Marie-Astrid, hieß es Anfang des Jahres: Auf in die Schönheitskur. Allerdings nicht nach Bad Mondorf sondern nach Mondorf am Rhein. Denn dort liegt die Lux-Werft und somit der Ort, an dem die Marie-Astrid alle fünf Jahre einer Komplettrevision unterzogen wird.

Pünktlich zum Saisonstart Mitte März sollte sie dann eigentlich wieder auslaufen und den Fahrbetrieb von Grevenmacher aus wieder aufnehmen ...