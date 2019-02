Die Umweltschutzorganisation kritisiert den hohen Land- und Wasserverbrauch und spricht sich gegen die Umklassierung des Geländes bei Bissen aus.

Mouvement écologique legt Einspruch gegen Google-Projekt ein

Jacques GANSER

Der Mouvement écologique übt scharfe Kritik am geplanten Google-Datenzentrum nahe Bissen. So seien die zurzeit ausliegenden Dokumente zur Umklassierung des Geländes in verschiedenen Punkten unvollständig. Deswegen könne der Bürger nicht einschätzen, ob das Projekt in Einklang mit den Zielen und Vorschriften der Landesplanung und des nationalen Aktionsplanes für nachhaltige Entwicklung stehe. Zudem sei die strategische Umweltprüfung unzureichend. Selbst dieses käme aber zum Schluss, dass das Projekt einen starken Impakt auf die Umwelt habe. Diese Impakte müssten vor einer eventuellen Zustimmung geprüft werden. Von rationeller Nutzung des Raumes könne keine Rede sein, zudem stelle sich die Frage, ob das riesige Areal nicht für sinnvollere wirtschaftliche Aktivitäten genutzt werden sollte.



Der Mouvement kritisiert insbesondere den enormen Wasserverbrauch und den damit verbundenen Impakt auf die Wasserversorgung und die Umwelt. So müsse geklärt werden, wie das Datenzentrum während Trockenphasen im Sommer mit ausreichend Wasser beliefert werden könnte, ohne dass dies zu Engpässen führe. Auch der Energiebedarf entspreche nicht den Absichten der Regierung, in nachhaltige Wirtschaftszweige zu investieren. Für den Mouvement écologique überwiegen die Nachteile des Projektes die bisher noch nicht einmal bewiesenen Vorteile. Aus diesen Gründen dürfe die Umklassierung der Grünzone in eine "Zone Spéciale" nicht erfolgen.