Gemeindewahlen

Mouvéco fordert weniger Autos und mehr Bürgerbeteiligung

Glenn SCHWALLER Die Umweltschutzorganisation fordert ein Umdenken auf allen Ebenen und präsentiert ihre Vorschläge für die Gemeindewahlen.

Innerorts nur noch mit 20 bis 30 km/h fahren dürfen - dies fordert der Mouvement écologique. Es ist nur einer von insgesamt 150 Vorschlägen, den die Umweltorganisation mit Hinblick auf die anstehenden Kommunalwahlen im Juni am Donnerstag präsentierte.

„So wie bisher kann es nicht weitergehen“, meint Mouvéco-Präsidentin Blanche Weber. Das aktuelle Gesellschafts- und Wirtschaftsmodell sei nicht mehr tragfähig, es brauche tiefgreifende Veränderungen im Sinne von mehr Umweltschutz, aber auch um den sozialen Zusammenhalt zu stärken, so ihr Fazit. „Gemeinden können dabei zentrale Akteure werden“, fasst es Weber zusammen. Der Maßnahmenkatalog, den die Organisation vorstellte, soll sich demnach an Kandidaten, Parteien und Gemeindemitarbeiter gleichermaßen richten und die Leitlinien für einen nachhaltigen und sozialen Wandel auf kommunaler Ebene vorgeben.

154 Seiten voller Vorschläge

Ganze 154 Seiten umfasst das Dokument. „Wir wissen, dass es ein ambitiöser Plan ist und nicht alle Forderungen umgesetzt werden können“, gibt Weber zu. Dennoch soll die Broschüre Anregungen geben und Lösungsvorschläge anbieten.

Für eine Umweltorganisation eher unüblich steht an erster Stelle der Forderungen eine stärkere Bürgerbeteiligung. „Die Transition kann nur gemeinsam gelingen“, erklärt Weber hierzu. Dies gelte insbesondere auf kommunaler Ebene, die am nächsten an den Menschen dran sei. Einwohner sollen bei Projekten konsequent informiert und eingebunden werden, so der Wunsch der Naturschutzvereinigung.

„Straßen sollten nicht den Autos gehören“

Zudem wünscht sich der Mouvement écologique eine Verkehrswende. Die Aufteilung des öffentlichen Raumes müsse neu gedacht, die Rolle der Autos überdacht werden. „Straßen sollten nicht den Autos gehören“, fordert Weber. Stattdessen sollen sie zu einem Ort der Begegnung zwischen Menschen werden.

Menschen, die in der Gemeinde wohnen, sollen im Fokus stehen.

Konkret fordert die Umweltorganisation: In allen Ortschaften sollte die Höchstgeschwindigkeit auf 20 bis 30 km/h reduziert werden, begleitet von weiteren baulichen Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung. Zudem soll der Durchgangsverkehr durch Dörfer und Städte reduziert werden. „Menschen, die in der Gemeinde wohnen, sollen im Fokus stehen, und nicht diejenigen, die die Ortschaft durchqueren“, heißt es in der Broschüre.

Darüber hinaus sollen Fahrrad- und Fußgängerwege ausgebaut sowie bestehende Wohnviertel aufgewertet werden, in dem Menschen nicht mehr auf das Auto angewiesen sind, um zur Arbeit oder zum Einkaufen zu fahren. „Stadtzentren und Wohnviertel sterben zurzeit nämlich aus“, sagt Michelle Schaltz vom Mouvement écologique, die ebenfalls eine geringere Flächenversiegelung fordert: „Für Bäume und Grünflächen bleibt heute oft zu wenig Raum.“

Gemeinden sollen Arbeitsgeräte miteinander teilen

Auch wünscht sich die Umweltvereinigung eine stärkere Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden. Allgemeine Bebauungspläne (PAG) sollten demnach nicht nur kommunal, sondern regional aufgestellt werden. Gleiches gelte für Mobilitätskonzepte.

Ferner kann sich Weber vorstellen, dass Gemeinden in Zukunft Arbeitsgeräte oder Maschinen miteinander teilen, um Ressourcen zu sparen. „Wir reden ständig über die Sharing-Economy zwischen den Konsumenten, das soll auch für Gemeinden gelten“, so die Präsidentin der Vereinigung.

Sie fordert die Gemeinden zudem auf, in ihren Kantinen oder Maisons relais vermehrt auf lokale sowie vegetarische Produkte zu setzen. „Es muss nicht immer Fleisch sein“, so Weber.

