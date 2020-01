Der Verein "Gaart an Heem Mutfert-Méideng" lud am Samstag bereits zum viertem Mal zum Weihnachstaumweitwurf in Moutfort ein. Auch dieses Jahr war die Veranstaltung wieder ein voller Erfolg.

Moutfort: Weit, weiter, Weihnachtsbaumweitwurf

Weihnachten ist vorbei, das neue Jahr wurde gebührend eingeläutet, doch ein Überbleibsel aus der festlichen Zeit steht noch rum: Der Weihnachtsbaum.

Das Problem hat wohl auch der Verein "Gaart an Heem Mutfert-Méideng" erkannt - und kreativ gelöst. Seit vier Jahren organisiert der Verein mit über 240 Mitgliedern seinen jährlichen Weihnachtsbaumweitwurf.

Der Weihnachtsbaum-Weitwurf in Moutfort, organisiert vom "Gaart an Heem Mutfert-Méideng". Foto: Alain Piron

Auch dieses Jahr war die Veranstaltung wieder ein voller Erfolg: 23 Personen nahmen die Herausforderung an und schleuderten am Samstag in Moutfort Tannenbäume um die Wette. Viele Schaulustige hatten sich ebenfalls eingefunden, um die Athleten anzufeuern.

Einige der Gewinner der diesjährigen Veranstaltung scheinen schon von Haus aus zum Erfolg in der Disziplin prädestiniert gewesen zu sein: Unter den Bestplatzierten finden sich unter anderem Paule Baum und Jamie Noël.

Die Sieger des Weihnachstbaumweitwurfs 2020: Herren Michel Brisbois, Remich, 6,78 Meter Tom Zenner, Oetrange, 6,51 Meter Christian Moes, Medingen, 6,05 Meter Damen

Cathy Diederich, Moutfort, 5,68 Meter Paule Baum, Junglinster, 5,29 Meter Karin Zenner, Oetrange, 5,28 Meter Kinder

Jamie Noël, Moutfort, 4,00 Meter Livia Arendt, Roodt-sur-Syre, 3,73 Meter Vicky Arendt, Roodt-sur-Syre, 1,58 Meter