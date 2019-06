Biker, die Am 31. Mai eine Tour durch die Grenzregion machten, erlebten eine teils böse Überraschung. Doch Sicherheit hat Priorität.

Motorradkontrollen in Deutschland und Luxemburg

(rc) - Am 31. Mai fand die zehnte, grenzüberschreitende Motorradkontrolle im Grenzgebiet Deutschland-Luxemburg statt. Zunächst wurden am Morgen Kontrollen in Deutschland in Roth/Our, in der Nähe von Vianden, durchgeführt. Anwesend waren neben der Verkehrspolizei aus Diekirch, die Polizeiinspektion Bitburg (Deutschland), die Verkehrspolizei aus Malmédy (Belgien) sowie die Polizei Limburg (Niederlande). Zudem gesellten sich noch der ADAC Deutschland aus Koblenz sowie der Eifel-Tourismusverband.



Nach einem kurzen Briefing der Polizeikräfte wurden die ersten Motorräder kontrolliert, dabei zeigten einige die üblichen Mängel auf: Meistens handelt es sich um fehlende Schalldämpfer in der Auspuffanlage, um nicht vorhandene, vorgeschriebene Beleuchtung (Blinker oder Rückstrahler) sowie um hochgeklappte Erkennungstafeln.

Kontrollen in Luxemburg fortgeführt

Am Nachmittag fanden dann weitere Kontrollen auf der luxemburgischen Seite entlang der N10 statt. Laut Polizei fielen an dieser Stelle hauptsächlich die Fahrer auf, die einen Tagestrip in die Ardennen, die Eifel und nach Luxemburg unternahmen. Es wurden zum Teil nicht homologierte Blinker- und Auspuffanlagen festgestellt. Ein Motorrad hatte sogar eine selbst gebaute Blinkeranlage in Form von Geschosshülsen angebracht, so die Polizei.

Insgesamt wurden 35 Mängel festgestellt. Manche Verkehrssünder bekamen dank der Zusammenarbeit mit der Polizei aus Deutschland, der Niederlande und aus Belgien die entsprechende Gesetzeslage aus ihrem eigenen Herkunftsland erläutert.