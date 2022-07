Am Donnerstagnachmittag ist eine Motorradfahrerin aus den Niederlanden auf der N12 am Antoniushaff bei Wintger tödlich verunglückt.

Tödlicher Unfall

Motorradfahrerin verunglückt auf N12 bei Wintger

Am Donnerstagnachmittag ist eine Motorradfahrerin aus den Niederlanden auf der N12 am Antoniushaff bei Wintger tödlich verunglückt.

(dme) – Erneut ist es in Luxemburg zu einem tödlichen Motorrad-Unfall gekommen. Am Donnerstagnachmittag verunfallte eine Motorradfahrerin auf der N12 am Antoniushaff bei Wintger.

Die 51-jährige Niederländerin erlag noch vor Ort ihren schweren Verletzungen. Sie war in einer Gruppe von sechs Motorradfahrern unterwegs, von denen jedoch niemand den Unfallhergang gesehen hat.

Die Staatsanwaltschaft hat den Mess- und Erkennungsdienst mit den Ermittlungen vor Ort beauftragt, die Strecke ist gesperrt. Ebenso wurde eine Autopsie beauftragt.





